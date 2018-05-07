Ученые выяснили какое количество вина не причинит вред здоровью человека

Сегодня, 12:27 \\ Наука

Ученые из Америки узнали какое количество вина не причинит вреда здоровью.

 Исследователи из Университета Вашингтона США решили провести опыты, которые показали, что применение всего бокала вина в день безопасно для здоровья. Результат показал, что три бокала в неделю будет нормой для каждого человека.

Если же употреблять один бокал в день, то риск ранней смерти увеличивается на 20%. данный фактор не зависит от возраста и пола людей. Человек, у которого имеются родственники с проблемами сердечно-сосудистой системой, должен остерегаться частого употребления алкоголя, а в частности вина. Заболевания такого рода являются наследственными, что повышает риск.

Ранее ученые выяснили, что вино перед сном вызывает бессонницу. Если выпить два бокала вина и тут же лечь спать, то сон окажется беспокойным.

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Автор - Дарья Андросова
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