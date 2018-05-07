Ученые выяснили какое количество вина не причинит вред здоровью человека
Ученые из Америки узнали какое количество вина не причинит вреда здоровью.
Исследователи из Университета Вашингтона США решили провести опыты, которые показали, что применение всего бокала вина в день безопасно для здоровья. Результат показал, что три бокала в неделю будет нормой для каждого человека.
Если же употреблять один бокал в день, то риск ранней смерти увеличивается на 20%. данный фактор не зависит от возраста и пола людей. Человек, у которого имеются родственники с проблемами сердечно-сосудистой системой, должен остерегаться частого употребления алкоголя, а в частности вина. Заболевания такого рода являются наследственными, что повышает риск.
Ранее ученые выяснили, что вино перед сном вызывает бессонницу. Если выпить два бокала вина и тут же лечь спать, то сон окажется беспокойным.