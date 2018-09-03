Ученые нашли в пиве полезные вещества из хмеля

Хмельной напиток может благоприятно воздействовать на печень и даже истреблять раковые клетки. Такое исследование опубликовал сайт Университета Эрлангена-Нюрберта в Германии.

Полезными веществами ученые считают изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол. Недавно команда во главе с профессором Клаусом Хеллербрандом обнаружила их в готовом пиве. Горькие кислоты содержатся в хмеле и после термической обработки придают пиву характерный вкус. Ксантогумол также синтезируется в растении и обеспечивает желтизну шишек.

По словам ученых, изо-альфа-горькие кислоты способны предотвращать поражение печени. Они также помогают организму наладить правильное усвоение глюкозы и жиров, не давая развиться диабету. У ксантогумола полезных свойств ещё больше. Он борется с ожирением печени, возникающим в результате неправильного питания, и мешает появлению рубцов. Это же вещество поражает рак.

Клаус Хеллербранд и его коллеги отмечают, что максимальную пользу даст лишь безалкогольное пиво. Спиртной напиток имеет ряд известных негативных эффектов для той же печени. Ученые намерены продолжить исследования и выяснить, насколько эффективно можно использовать обнаруженные вещества для борьбы с ожирением, раком и диабетом. Ранее о других свойствах пива сообщили американские химики.