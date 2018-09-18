Краска древних египтян эффективно использует энергию

Сегодня, 21:54 \\ Наука

Американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, США, в ходе проведения исследования определили, что краска синего цвета, которую создавали и использовали древние египтяне, в разы сильнее излучает свет, за счет чего он применялся как для охлаждения различных помещений, так и для их обогрева. Результаты исследования представлены  в издании Journal of Applied Physics.

Синий цвет, получаемый художниками Древнего Египта из силиката меди и кальция, использовался в основном для изображения богов и представителей знати. 

Американские исследователи провели измерение температур поверхностей – одни были покрыты таким синим цветом, а другие – просто находились на солнце. Оказалось, что первые обладают способностью излучать приблизительно в два раза больше фотонов, чем поглощают. 

Эти данные позволяют определить, какой цвет больше остальных подходит для окраски крыш и фасадов зданий в жарких частых мира. Ранее полагалось, что самыми охлаждающими свойствами обладает белый цвет. 

Синий, на самом деле, всего лишь добавился к оттенку красного – рубинового, который также оказался довольно неожиданной заменой белого по данным свойствам. 

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Автор - K Abou Taam
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