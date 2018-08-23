Ученые говорят о перспективе добычи полезных ископаемых в космосе

Ученые РАН говорят, что добыча ресурсов за пределами Земли станет возможной уже в этом веке.

Ученые института астрономии РАН утверждают, что добывать полезные ископаемые за пределами родной планеты станет возможным уже в этом веке.

Правда ученые говорят не о сверхбыстром развитии технологий, а об истощении ресурсов планеты. По словам главы РАН, в космосе можно будет добывать металлы платиновой группы, никель и кобальт. Отмечается, что более простые металлы на данном этапе развития бессмысленно, но в будущем эта ситуация изменится.

Глава института привел в пример астероид Психея, который весит более 20 квадриллионов тонн, где больше половины составляют металлы.

Помимо этого, ученые утверждают, что подробный состав планет следует изучать с помощью космических миссий.

Напоминаем, что ранее в РАН предложили разработать космические телескопы. Помимо этого, было предложено создание небольших космических станций.