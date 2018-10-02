У бесплодных мужчин повышаются риски преждевременной смерти

Ученые обнаружили, что мужчины, страдающие определенным типом бесплодия, имеют тенденцию умирать раньше своих здоровых сограждан.

Датские ученые провели статистику данных более 50 тысяч мужчин в период с 2006 по 2015 года.

В ходе анализа было выявлено, что мужчины, которые страдают определенным типом бесплодия имеют повышенные риски преждевременной смерти.

Стало известно, что те мужчины, у которых не вырабатываются сперматозоиды умирали в возрасте около 48 лет. Такое заболевание называется азооспермия, и является причиной бесплодия у 15% бесплодных мужчин.

Ученые выявили, что данное заболевание вызвано серьезными нарушениями анатомии, а в более серьезных случаях - генетической аномалией яичек.

Ученых очень удивил тот факт, что больные азооспермией так рано уходят из жизни. Ученые намериваются провести больше исследований на эту тему, чтобы полностью объяснить причину этого феномена.

Напомним, ранее ученые выяснили, что высокий уровень стресса и необходимость разрываться между семьей и работой сильно препятствуют беременности.