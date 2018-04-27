Ученые нашли ферменты, ответственные за рассеянный склероз

Сегодня, 18:44 \\ Наука

При недуге иммунитет атакует эти объекты, повреждая волокна нервной системы. О таком открытии пишет издание Science Translational Medicine.

 Ученые давно пришли к выводу, что при рассеянном склерозе лимфоциты воспринимают, как угрозу, некую естественную часть организма. Долгое время им не удавалось определить ферменты, которые вызывают столь агрессивную реакцию иммунной системы и приводят к разрушению миелиновой оболочки нервных волокон. Сдвинуться с мертвой точки удалось группе испанских, швейцарских и американских медиков.

Исследователи отобрали Т-лимфоциты и скончавшегося пациента, страдавшего рассеянным склерозом. А затем в рамках эксперимента протестировали их реакцию на 200 комбинаций антигенов. Ученые нашли два вещества, на которые частицы реагировали активнее всего. Это части фермента гуанозиндифосфат-L-фукоз синтаза. Он очень распространен в человеческом организме и отвечает за множество важных процессов. Среди них: формирование воспоминаний.

Вскоре команда ученых проверила свою находку на 31 живых добровольцах с рассеянным склерозом или его ранними проявлениями. Т-лимфоциты 12 пациентов атаковали фермент. Исследователи планируют использовать полученные данные для разработки эффективных методов борьбы с опасным недугом. Открытие должно помочь ослабить неприятные симптомы. Новую технологию медики собираются испытать уже в 2019 году.

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Автор - Александр Лубяной
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