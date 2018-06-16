Ученые выложили в сети последнюю статью покойного Стивена Хокинга

За считанные дни до своей смерти физик успел завершить крупное исследование, посвященное черным дырам. Об этом пишет The Guardian.

Стивен Хокинг скончался 14 марта текущего года. Однако материалы его последней статьи сумели добыть соавторы. Один из них - профессор Малкольм Перри. Она озаглавлена «Black Hole Entropy and Soft Hair» ("Энтропия черной дыры и мягкие волосы"). Коллега покойного отмечает, что они вместе трудились на "информационным парадоксом". Ранее астрофизики характеризовали черные дыры лишь по трем показателям: спину, массе и заряду. В свое время Стивен Хокинг предположил, что у них есть температура, которая рассеивается в космосе. С этой теорией и пришел парадокс - куда денется информация объектов, попавших в черную дыру, когда последняя перестанет существовать?

Накануне смерти ученый существенно продвинулся в этом вопросе. Теоретические изыскания Стивена Хокинга и его соавторов доказали, что часть информации от объектов сохраняется. При попадании в черную дыру её часть преобразовывается в тепловую энергию, изменяющую общую температуру и энтропию. Последнюю характеристику ученые предложили анализировать по сиянию фотонов вокруг горизонта событий. Именно оно получило название "мягкие волосы".

Пусть разгадка парадокса ещё не найдена, однако посмертная статья Стивена Хокинга должна стать важным достижением для научного сообщества. Поэтому сотрудники Кембриджского и Гарвардского университетов открыто выложили материалы в сети на ресурсе arxiv.org.