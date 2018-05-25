Свердловские медики обнаружили новый наркотик

Современный анализ и передовые технологии позволили наркологам обнаружить неизвестный ранее наркотик.

В химико-токсической лаборатории Екатеринбурга специалистам удалось обнаружить ранее неизвестное ПАВ.

Найти новый наркотик удалось при помощи пробы, которая была взята у пациента, который прибыл в областную клинику с целью проверки на наркотическое опьянение. В ходе проверки медики обнаружили ранее неизвестное вещество 3,4-MDPHP.

Особый высокочувствительный анализ и дополнительные исследования позволили обнаружить около 10 метаболитов неизвестного вещества. Для выявления синтетических наркотиков нового поколения требуются лаборатории, оснащенные передовой техникой и использование особых методик. В Свердловской области функционируют уже 6 подобных лабораторий.

Данное вещество уже внесено в реестр ПАВ, что поможет быстрее определить лечение для пациентов, имеющие отравление данным веществом. В Свердловском областном центре уже было обнаружено в крови другого пациента.

Тем временем мама одной девочки в США требует закрытия детского сада. В один из вечеров девочка принесла домой небольшие контейнеры с неизвестным веществом. Тогда американка отдала находку на анализ, тогда подтвердилось, что в контейнерах находился крэг. Девочка не пострадала, однако ее мать требует разбирательства и наказания халатных воспитателей.