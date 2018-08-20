Ученые определили, какие экзопланеты похожи на Землю

Сегодня, 15:53 \\ Наука

Швейцарские ученые из Цюрихского университета при помощи специальных статистических инструментов провели анализ состава и структуры далеких экзопланет, который показал, являются ли небесные тела похожими на Землю, или же представляют из себя каменные и водные миры. Оказалось, что чем больше планета, тем больше газов ее окружает. Результаты исследования представлены в статье Astrophysical Journal. 

Ученые использовали статистический анализ, чтобы ограничить вероятные составы. Таким образом они уточнили данные о 83 из 3700 известных планетах.

Майкл Лозовский, кандидат наук, который руководил данной работой, рассказывает, что теоретически можно разделить все экзопланеты по составам на полностью водные, каменные или же имеющие водородно-гелиевую атмосферу. 

Ученые выяснили, что экзопланеты, радиус которых превышает земной в 1,4 раза могут иметь подобный нашей планете состав. Планеты, которые радиусом превышают наш в 1,6 раз зачастую являются каменным ядром, которое имеет воду или газовый слой. Планеты же, которые в 2,6 раз превышают радиус Земли не должны быть полностью водными, так что, вероятнее всего, окружены атмосферой. 

Недавно коллеги ученых изучили целую систему экзопланет с названием Trappist-1. 

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Автор - K Abou Taam
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