Ученые из Новосибирска обнаружили способ получения наноразмерных порошков и суспензий

Сегодня, 14:09 \\ Наука

Химики из Новосибирска совместно с ядерными физиками обнаружили новый способ, чтобы получить наноразмерные порошки и суспензии благодаря терагерцовому излучению.

 Опыты начали проводить на местном лазере, который на свободных электронах. Ученые проводили несколько экспериментов, которые облучали образцы, состоящие из твердых материалов и тонкого слоя воды на поверхности, который сфокусирован терагерцовым излучением. При таких исследованиях сформировались наносуспензии, которые часто применяют в химической мануфактуре и в производстве электроники. Некоторые ученые нашли один фактор, который разрабатывает новую технологию, которая предусматривает создание нанопорошков с однородными частицами.

Каждый день увеличивается потребность в нанопорошках и наносуспензиях. На данный момент осталось только найти необходимый материал с уникальными свойствами.

Ранее ученые из Колумбийского университета обнаружили, что восстановить нервные клетки возможно.

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Автор - Дарья Андросова
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