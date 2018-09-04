Астрономы: У спутников планет могут быть свои спутники

По мнению специалистов из Франции и США, такое мнение имеет место быть, так как оно не противоречит законам физики. Они говорят, что своя "сублуна" может быть даже у Луны.

В науке существует такое определение как спутник. Это слово означает небесное тело, которое удерживается от какой-либо планеты с помощью ее гравитации, а также движется непосредственно вокруг нее. Известно, что лишь в пределах Солнечной системы таких небесных тел насчитывается более 180.

Накануне же астрономы из Института Карнеги и Шон Реймонд, а также Университета Бордо выдвинули необычное предположение насчет спутников и решили его проверить. Они заявили, что у подобных небесных тел могут быть свои спутники.

Эти ученые произвели расчеты, которые показали, что даже у Луны, которая движется вокруг Земли, может иметься спутник. Тем не менее, размер его был бы около десяти километров в радиусе. Пока что подобных явлений нигде не фиксировалось, однако астрономы не исключают, что в будущем смогут найти их за пределами Солнечной системы или даже в ней.