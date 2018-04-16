Ученый РАН признал возможность существования скрытных инопланетян

Сегодня, 11:34 \\ Наука

Разумные обитатели других звездных систем просто не желают наладить диалог с землянами. Об этом заявил директор ИНАСАН Дмитрий Бисикало.

 Ученый РАН признал, что за пределами Солнечной системы могут существовать инопланетяне. В пользу такой возможности свидетельствует земная цивилизация. Как отметил Дмитрий Бисикало, американский астрофизик Фрэнк Дрейк ещё в 1960 году создал особую формулу. Она позволила рассчитать количество инопланетных цивилизаций, с которыми жители Земли могли бы связаться. Чисто математически - их великое множество.

Глава института астрономии считает, что инопланетяне остаются скрытными для жителей Землей и не выходят на связь. Ещё одной причиной молчания внеземных существ может быть молодость человеческой цивилизации. Дмитрий Бисикало отметил, что люди начали активно осваивать мощные средства связи лишь в начале 20 века. В настоящее время они существенно продвинулись в сфере электронных сигналов. Однако физики до сих пор пытаются минимизировать затраты, сохраняя качество связи. Это приводит к уменьшению уровня сигнала.

Дмитрий Бисикало подчеркнул, что концепция внеземной жизни перешла от теории к практике с открытием экзопланет. В настоящее время ученые пытаются определить и отыскать в космосе биомаркеры, указывающие на наличие живых существ. Такими считается газы кислород, озон, метан, характерные для земной атмосферы. Дополнительные маркеры в ультрафиолетовом диапазоне будет искать космическая обсерватория "Спектр- УФ", которую Россия выведет на орбиту в 2024 году. Об этом ученые сообщил РИА "Новости".

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Автор - Александр Лубяной
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