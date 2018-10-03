Ядовитые морские существа мигрируют из-за глобального потепления - эксперты

Сегодня, 13:56 \\ Наука

Учёные обеспокоены, что опасные для человека существа продвигаются ближе к береговой линии северных и южных стран.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала отчёт, о том, что негативные последствия глобального потепления настанут для планеты намного быстрее, чем ожидалось. Это подтверждает новое исследование ядовитых морских существ, проведённое в Калифорнийском университете в Дейвисе. Группа учёных провела анализ обитателей глубин, чьё  существование зависит температуры воды.

Исследователям удалось выяснить, что окуни, морские змеи, морские звёзды и ряд различных видов ядовитых медуз вынуждены покидать глубины и осваиваться ближе к суше. Соавтор научной работы аспирантка Изабель Нейлан объяснила, что все эти морские обитатели отображают все закономерности, происходящие в экосистеме. Несмотря на то, что изменения численности происходит далеко не у всех видов, диапазон их обитания существенно сдвинулся из-за того, что воды становятся слишком тёплыми. Это заставляет животных мигрировать на юг и на север от экватора, однако не все способны передвигаться, что может повлечь за собой уникальные проблемы с точки зрения изменений в распределении существ по морскому дну.

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Автор - Марина Фёдорова
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