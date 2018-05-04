Ученые Санкт-Петербурга научились выращивать мясо в пробирках

Российские биотехнологи уверенно покоряют перспективное направление, надеясь предотвратить мировой голод. Как заявил профессор ИТМО Александр Ишевский, сейчас всех жителей Земли можно обеспечить лишь 40 килограммами мяса в год.

Проблемой глобального дефицита мяса обеспокоились сотрудники Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге. Они научились многократно культивировать белки животного-донора, выращивая на их основе цепочки пептидов из аминокислот. Это направление развилось из технологии создания органов для пересадки - тканевого инжиниринга.

Ученые ИТМО сумели запустить в биореакторах процесс образования искусственного мяса. Специальный белок заставляет клетки в пробирке многократно делиться, превращаясь в крупные куски мышечной ткани. В дальнейшем "плантации" не нуждаются в подпитке стволовыми клетками живых организмов и культивируются самостоятельно.

Впрочем, для получения полноценного мяса образцы нельзя предоставлять самим себе. Биотехнологи создают технические конструкции, позволяющие культурам получать кислород и питательные вещества для роста. Необходимы также механизмы для вывода биологических отходов и создания "информационных" клеток, передающих мышцам необходимую структуру. Кроме того, ученым приходится регулярно напрягать мышцы, чтобы они не атрофировались и сохраняли полезные свойства. Об этом Александр Ишевский рассказал "Известиям".

Концепция "мяса из пробирки" не нова за рубежом. Подобным проектом занимаются израильские и американские биотехнологи. Производство искусственного продукта пока далеко от промышленных масштабов. Впрочем, по подсчетам ученых, острый дефицит мяса назреет лишь к началу 22 века - у исследователей ещё есть время доработать технологию.