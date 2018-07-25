Японский ученый обнаружил вещества для борьбы с болезнью Альцгеймера

Сегодня, 07:53 \\ Наука

Японский ученый Синъя Яманака обнаружил нужные вещества для лекарства, которое сможет побороть болезнь Альцгеймера, а также боковой амиотрофический склероз.

 В 2012 году за свои труды исследователь был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине.

Синъя произвел искусственные стволовые клетки iPS, которые состояли из человеческих клеток кожного покрова. Некоторые специалисты позже из данного материала смогли сотворить клетки сердечной мышцы, сетчатки, но еще получилось собрать некоторые фрагменты почек и кишечника.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга показали свои новые результаты, в которых им удалось вырастить искусственное мясо в пробирке. Из-за продовольственного кризиса стала разрабатываться данная система, чтобы защитить людей от гибели.

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Автор - Дарья Андросова
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