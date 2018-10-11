Загрязнение воздуха повышает риск рака полости рта – учёные

Сегодня, 10:16 \\ Наука

Группа специалистов из Азии рассказала, что токсичные аэрозоли и мелкие частицы пыли способствуют развитию опухолей. Свои исследования учёные опубликовали в Journal of Investigative Medicine.

Специалисты из Университета Чжуншань провели исследования, призванные доказать, что выбросы продуктов нефтепереработки и тяжелых металлов напрямую влияют на шансы возникновения онкологических заболеваний. Загрязнение воздуха повышает риск возникновения рака наравне с курением, алкоголизмом или наркоманией. Наиболее вредными оказались мелкие частицы различных веществ и озон.

В ходе исследования учёные проверили медицинские данные 482659 мужчин старше 40 лет. Специалисты провели зависимость между состоянием здоровья пациентов и качеством воздуха в регионах, где они проживают. 1600 мужчин, заболевших раком полости рта, проживали в регионах с высоким содержанием вредных примесей. Многие из них курили или жевали растение бетель, но загрязнение воздуха резко повысили риск возникновения опухолей. Стоит отметить, что по оценкам ВОЗ 80% населения Земли проживает в регионах, где концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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