Ученые: Загрязнение воздуха может спровоцировать рак ротовой полости

Тайваньские ученые выявили, что загрязнение воздуха увеличивает риски возникновения онкологии.

Ученые из Тайваня обнаружили, что промышленные выбросы, которые загрязняют атмосферу, способны вызывать рак полости рта.

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого были проанализированы 4 городские больницы острова. На протяжении 10 лет исследователи собирали данные о заболеваниях и уровень загрязнения атмосферы.

Так, по итогам выяснилось, что было зафиксировано 1,6 тысяч случаев возникновения рака рта. Затем эти обращения сравнили с территорией проживания, так выяснилось, что те, кто проживает в более загрязненных районах, на 43% чаще страдает от онкологии рта.

Тем самым, ученые лишний раз доказали, насколько вредными для человека являются производственные выбросы в атмосферу.

Тем временем в Волгоградской области зафиксировано снижение смертности от онкологии на 9%. Данный показатель один из самых лучших по России.