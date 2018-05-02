Ученые: Загрязнение воздуха может спровоцировать рак ротовой полости

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Тайваньские ученые выявили, что загрязнение воздуха увеличивает риски возникновения онкологии. 

 Ученые из Тайваня обнаружили, что промышленные выбросы, которые загрязняют атмосферу, способны вызывать рак полости рта. 

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого были проанализированы 4 городские больницы острова. На протяжении 10 лет исследователи собирали данные о заболеваниях и уровень загрязнения атмосферы. 

Так, по итогам выяснилось, что было зафиксировано 1,6 тысяч случаев возникновения рака рта. Затем эти обращения сравнили с территорией проживания, так выяснилось, что те, кто проживает в более загрязненных районах, на 43% чаще страдает от онкологии рта. 

Тем самым, ученые лишний раз доказали, насколько вредными для человека являются производственные выбросы в атмосферу. 

Тем временем в Волгоградской области зафиксировано снижение смертности от онкологии на 9%. Данный показатель один из самых лучших по России.

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Автор - Тереза Кёльн
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