Российские ученые вывели улучшающие иммунитет бактерии

Штамм М3 Bacillus sp. из мерзлых пород оказался полезен для живых организмов. Об этом сообщили представители Тюменского государственного университета.

Российские ученые давно разрабатывают эффективные пробиотики на основе бацилл. Микробиологи обнаружили, что этот тип бактерий производит низкомолекулярных белковых веществ под название цитокины. Они влияют на взаимодействие отделов иммунной системы и качество её работы в организме.

Сотрудники ТюмГУ под руководством геолого-минералога Владимира Мельникова и биолога Людмилы Каленовой объединили усилия с Тюменским научным центром РАН выделили мерзлых пород несколько штаммов бацилл. Влияние бактерий протестировали в периферической крови, которую взяли у мужчин 24-26 лет и запустили по сосудам специальной установки. Ученые вывели три типа вторичных метаболитов М3 Bacillus sp.: "холодовой" при -5 градусах по Цельсию, среднетемпературный и тепловой при 37 градусах. Контрольным пробиотиком стал IP5832 Bacillus cereus.

Исследователи наблюдали за показателями провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в крови. Как показали эксперименты, все штаммы пробиотика улучшили реакцию всего спектра иммунитета. Однако влияние на отдельные цитокины различались в зависимости от температуры. Так российская наука сделала ещё один шаг к созданию иммуностимулирующих препаратов из бактерий.