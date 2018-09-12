Ученые рассказали, как мозг “монтирует” воспоминания

Сегодня, 15:03 \\ Наука

Исследователи рассказали какую роль играет гиппокамп в формировании воспоминаний. 

 Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что гиппокамп играет решающую роль в формировании воспоминаний. Именно его функции разделяет на фрагменты всю полученную информацию и опыт, которые позднее станут воспоминаниями. 

Ученые провели эксперимент, в котором добровольца предлагалось просмотреть фильм и “разделить” его на составляющие при смене событий в кадре. Все эти манипуляции проходили в томографе, который фиксировал изменения активности мозга при разметке кадров. 

Именно при этом сравнении активности было выявлено, что гиппокамп разделяет принимаемый опыт. И данный “монтаж гиппокампа” может значительно разниться с техническим монтажом фильма. 

Также, ученные обнаружили точное число лиц, которое способен запомнить человек. Был проведен эксперимент, в котором добровольцам показывали фотографии, которые им необходимо было вспомнить, при этом необязательно было помнить имя.  

Так в результате исследования выяснилось, что люди могут запомнить от 1 до 10 тысяч лиц, но так как данные показатели достаточно индивидуальны, среднее число было обозначено как 5 тысяч лиц.

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Автор - Тереза Кёльн
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