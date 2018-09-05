Учёные разработали тест за 52 доллара, благодаря которому можно уберечься от инфаркта

Исследователями было создано приспособление, которое способно чуть больше рассказать о здоровье человека.

Сообщается, что учёные представили тест, благодаря которому можно определить, насколько высока вероятность заболевания инфарктом. Известно, что разработка геномного продукта стоимостью в 52 доллара проходила под руководством ведущего исследователя из Бейкеровского института сердца и диабета Майкла Инойе.

Он рассказал, что задумался о создании теста после изучения информации людей в возрасте от 40 до 69 лет. Для того, чтобы сдать анализ на предрасположенность к сердечному заболеванию, достаточно взять мазок изо рта или немного крови. В рамках исследования было доказано, что состояние человека начинает меняться задолго до поражения инфарктом, от которого таким образом можно уберечься.

В будущем учёными планируется внедрение теста в системы здравоохранения, но для этого нужно дождаться окончания исследования.