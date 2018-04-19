Ученые создали хрустящие чипсы из щупалец медуз

Сегодня, 13:55 \\ Наука

Специалисты из Университета Южной Дании разработали технологию, благодаря которой теперь могут приготовить из медуз хрустящие чипсы. Проект осуществлялся, чтобы медуз смогли попробовать и оценить по всему миру.

 Дело в том, что в Азии медуз едят, более того, у них это является деликатесом. Однако европейцы не привыкли среди своей пищи видеть этих морских обитателей, а потому никто из живущих в Европе практически никогда их не пробовал. Ученые из Дании решили это исправить.

По словам авторов разработки, эти чипсы смогут обеспечить очень широкий интерес к продукту. Специалисты особенно подчеркивают, что подобных исследований раньше не проводилось. То есть они являются первопроходцами. Основным веществом, благодаря которому удалось достичь необходимой консистенции продукта, стал этанол. Новинка оказалась довольно полезной. Как известно медузы состоят из воды на 95% и всего на 5% из белка. Они являются очень диетическим продуктом, так как практически не содержат калорий.

В морских обитателях также содержатся такие полезные вещества, как железо, магний, фосфор, селен и витамин B12. Разработчики уверены, что их продукт будет более необходим для здоровья, нежели те смеси, которые продаются сейчас на прилавках магазинов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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