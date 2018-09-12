Японский робот сумел прокатиться на роликах и скейтборде

Сегодня, 13:46 \\ Наука

Инженеры научили антроида правильно передвигать конечностями и держать равновесие. Они показали результаты своей работы на на конференции IROS 2018.

 Уникальным для роботостроения проектом увлеклись сотрудники Токийского университета. Команда Масаюки Инабы разработала программу, предназначенную для езды на пассивных колесах. Японские ученые определили, что при обычной ходьбе углы успешной установки конечности составляют конус. А вот при перемещении на роликах задача существенно осложняется трением. Для устойчивого движения робот должен устанавливать ступню в пределах треугольника, чья плоскость перпендикулярна колесам. Малейшее отклонение вправо или влево грозит падением.

Разработчики сумели решить проблему алгоритмом балансировки. Он учитывает углы и рассчитывает положение, чтобы при каждом шаге центр масс устройства был стабильным. В систему вошли движения при обычной ходьбе, скользящей езде на роликах и скейтборде. В последнем даже задействовали толчки ногами. Инженеры протестировали алгоритмы на роботе-андроиде JAXON.



Человекообразная машина пыталась двигаться вперед в заданном режиме. В это время один из ученых страховал её от падений подвесным балансирующим механизмом. JAXON сумел успешно прокатиться на роликах со средней скоростью в 1 метр в секунду. На скейтборде он ехал немного медленнее - 0,6 метров в секунду. При увеличении скорости робот пока не выдерживает баланс и падает. Японские инженеры планируют развивать свой проект и вскоре научить андроидов кататься на коньках по льду.

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Автор - Александр Лубяной
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