Ученые выяснили, что люди способны запомнить до 5 тысяч лиц

Психологи из Йоркского университета провели исследование и обнаружили, что человеческий мозг способен запомнить до 5 тысяч лиц. Результаты научной работы опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 25 человек. Их задачей было вспомнить как можно больше лиц людей, с которыми они сталкивались на протяжении всей жизни. На это им отводилось 60 минут. Затем шел следующий этап. Добровольцам надо было вспомнить снова лица, но уже знаменитостей. Причем их известность могла быть абсолютно в разных сферах. Это могли быть политики, музыканты, танцоры и другие.

После этого чтобы проверить, каких знаменитостей участники эксперимента знали, но просто не вспомнили, им продемонстрировали почти 3,5 тысячи фотографий известных людей. При этом ученые фиксировали, скольких из них добровольцы смогут вспомнить. Оказалось, что человеческий мозг способен запоминать черты лица огромного количества человек. Самый минимальный результат составил 1000, а самый максимальный – 10 тысяч лиц. В среднем, как высчитали психологи, человек способен спокойно помнить, как выглядят примерно 5 тысяч людей, которых он когда-либо видел. Именно стольких мы сможем узнать при повторной встрече.

В настоящий момент психологи пытаются выяснить, почему некоторые помнят больше лиц, а другие – меньше. Кроме того, оказалось, что около 2% населения страдает, так называемой, прозопагнозией. Это неспособность вообще узнавать человека по чертам лица. Эксперты рассчитывают, что в дальнейшем им удастся справиться с этой проблемой.