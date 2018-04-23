Учёные рассказали, как вылечиться от сахарного диабета II типа без лекарств

Сегодня, 09:40 \\ Наука

Американские исследователи сделали вывод, который может облегчить жизнь пациентам с неизлечимым заболеванием.

Так, учёные из Канады заявили, что сахарный диабет II типа поможет вылечить периодическое голодание, которое способно восстановить нормальное функционирование инсулиновой системы. Один из специалистов по имени Сулейман Фурмли отметил, что не слышал о назначении диабетикам подобной терапии.

Однако опыты канадцев демонстрируют, что если отказываться время от времени от пищи, то пациент получает безусловный эффект. Поэтому они рекомендуют соблюдать эту стратегию, которая в будущем позволит отказаться от инсулина и прочих медикаментов. По результатам проведённых исследований выяснилось, что участники эксперимента отказались от лекарств спустя месяц.

Более того, они похудели и избавились от последствий заболевания. Отмечается, что нет доказательств того, что этот метод подойдёт каждому, но он действительно даёт результаты.

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Автор - Татьяна Сазонова
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