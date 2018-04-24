Ученые выяснили, что эгоисты зарабатывают меньше альтруистов
Исследование провели специалисты из Университета Стокгольма. Они выяснили, кто способен зарабатывать больше. Вопреки ожиданиям ученых, эгоистичные люди имеют уровень дохода ниже, чем альтруисты.
Оказалось, что эгоизм и жадность не способствует повышению уровня благосостояния. Эксперты полагали, что эгоистичные люди должны быть более самостоятельны, а, следовательно, должны и зарабатывать больше. Поскольку преследуют исключительно собственные интересы. Однако удалось установить, что это вовсе не так.
Как рассказывает BBC, в эксперименте приняли участие более 60 тысяч человек. Специалисты проанализировали их личные качества, благодаря которым их можно было отнести к эгоистам или к альтруистам, и сравнили их с уровнем дохода. Ученые заметили, что те испытуемые, которым были свойственны проявления альтруизма, действительно зарабатывали больше. Кроме того, была обнаружена еще одна любопытная закономерность. В семьях эгоистичных участников исследования рождается меньше детей и вообще рождаемость гораздо реже. При этом интересно, что больший уровень дохода был зафиксирован не у закоренелых альтруистов, а у тех, кто в своем поведении демонстрировал «умеренный альтруизм».
Научные работы и исследования, посвященные особенностям эгоизма и альтруизма, очень популярны. Так, ранее стало известно, что ученые выяснили: гламурные шоу негативно сказываются на людях, поскольку делают их более бесчувственными и менее ориентированными на сострадание.