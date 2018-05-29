Итальянские археологи обнаружили останки людей, которые существовали при извержении Везувия

Сегодня, 08:59 \\ Наука

Итальянские археологи нашли и останки людей, которые жили еще в 79 году нашей эры. Во время их существования произошло извержение вулкана, поэтому у многих на останках заметно, что происходили взрывы головы.

 Извержение самого знаменитого вулкана Везувия является катастрофой в истории человечества. Данное происшествие стало разрушающим фактором для нескольких городов, например, Помпеи, Стабии, Геркуланум, которые находились ближе всех к вулкану.

В исследованиях ученые изучали останки жителей города Геркуланум. Их работы показали свой результат, они смогли узнать, что смерть всех изученных стала мгновенной. Также в черепах людей обнаружили минеральный осадок, который был разных цветов, черного и красного. Ученые смогли провести химический анализ, который в результатах показал высокое содержание железа и его оксидов.

Все исследования ученых говорят о том, что у людей довольно быстро закипала кровь, которая в итоге становилась паром. Данное открытие связано с воздействием высокой температуры и внутреннего давления пара, которое обычно бывает вызвано кипением мозга, а после взрывом черепа.

Как доказано учеными и археологами, многие люди пытались сохранить жизнь и бежали из городов при извержении лавы, но ни одному из них не удалось. Температура в тех местах составляла от 200 градусов до 500 градусов Цельсия.

Ранее археологи под Тюменью обнаружили монеты, которые принадлежали временам Золотой орды.

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Автор - Дарья Андросова
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