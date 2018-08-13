Учёные: Нейросеть предскажет рост человека по ДНК

Сегодня, 20:35 \\ Наука

Американские исследователи создали для нейросети специальный алгоритм, по которому можно предсказать черты характера человека, или даже уровень его образования. Данная процедура происходит при помощи анализа ДНК респондента. 

 
Предсказания по ДНК касаются не только черт характера, а роста, склонности к недугам и плотности костей. Специалисты отмечают, что данный алгоритм позволит определить уровень угрозы таких тяжёлых заболеваний, как диабет, рак груди или сердечная недостаточность. 
В разработке метода учёные использовали результаты ДНК-теста 500 тысяч жителей Англии. Искусственный интеллект прошёл обучение, показав высокие результаты. Нейросеть смогла предсказать даже рост человека с точностью до пары сантиметров.

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Автор - Мария Ткаченко
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