Ученые планируют начать клонировать вымерших животных

Благодаря человеческой деятельности множество видов животных вымерло. Ученые при помощи научного процесса могут исправить данную ситуацию. Исследователи собираются делать клонов животных и искусственно выращивать уже вымерших животных. Но такой процесс довольно сложный и требует особой точности.

Каких-либо достижений в данной области пока не много, но у ученых уже составлен список всех животных, которые в будущем будут клонировать. Первыми в списке исследователей появились мамонты и тасманийские тигры. В ближайшие два года планируется создание этих животных. Интерес вызвали также пиренейские козероги, которые вымерли около 20 лет назад. К сожалению, пока их клонирование не дает каких-либо положительных результатов.

Около пяти лет понадобиться на то, чтобы создать заново гигантского ленивца, который давно не напоминает о себе даже останками. С таким животным сложнее всего из-за малых знаний организма животного, данный процесс будет также затянут на несколько лет.

Стреллеровые коровы вымерли, примерно, 10 лет назад, но их останки ученые имеют. Поэтому самым быстрым клонированием станут именно эти создания. Остается только ждать пока данное событие все же станет удачным.

Ранее уральские ученые проводили экспедицию на Гыданский полуостров, которые на данный момент не полностью изучен исследователями. В данном походе они нашли множество останков мамонтов.