Исследование студентки из Красноярска о небезопасном лекарстве поразило зарубежных ученых

Анны Усольцевой приняла участие в Европейском конгрессе по эпилептологии, который проходил в Австрии. Она представила работу, где изучила свойства препарата от эпилепсии и выяснила, что он может навредить.

Девушка является студенткой 5 курса Красноярского государственного медицинского университета. На Конгресс смогла попасть благодаря поддержке фонда науки Красноярского края, которому уже выразила свою благодарность. Доклад Анны вызвал широкое обсуждение и поразил зарубежных ученых. Она рассмотрела особенности лекарства «Леветирацетам» и выяснила, что оно небезопасно, так как от него может быть больше вреда, чем пользы. Студентка заявила, что препарат может вызывать негативные последствия у пациентов. Оказалось, что его действие напрямую зависит от психических и генетических особенностей человека, а потому нужно проводить полное клиническое обследование прежде, чем назначать лечение на основе этого препарата. Иначе риск возникновения и развития нежелательных последствий может увеличиться в несколько раз.

Специалисты остались в полном восторге от выступления. Как позже выяснилось, зарубежные коллеги из Израиля проводили аналогичное научное исследование, которое действительно подтвердило необходимость понимания полной клинической картины. Они очень заинтересовались научной работой девушки. Эксперты обменялись с Анной контактными данными для продолжения сотрудничества в этой сфере.