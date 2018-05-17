Ученые: Кладбища полностью исчезнут через 30 лет

Специалисты изучили влияние современных технологий на людей и сделали вывод о том, что отношение человека к своему телу изменилось и продолжает меняться. Ученые предполагают, что через 30 лет в Европе вообще не останется кладбищ.

У многих ученых возник интерес к этому вопросу, поскольку сознание людей за последнее время претерпело значительные изменения. Эксперты сделали вывод, что на протяжении существования человечество оставляло неизменным только одно – как достичь бессмертия и возможно ли это. В различные периоды этого пытались достичь самыми разными способами в зависимости оттого, какие из них были доступны. Сейчас приобрели большую популярность пластические операции, которые могут отсрочить старение тела. Сейчас очень широкое распространение получает, так называемый, биохакинг, под которым понимается совершенствование тела.

При этом меняется и отношение людей к своему телу. Если ранее было характерно понимание его как нечто священное, что нельзя трогать, поскольку есть вероятность воскрешения человека, то сейчас невероятно быстро распространяется кремация, современные технологии диктуют десакрализацию. К тому же, многие отмечают, что дело и в финансовых ресурсов, которые многие не имеют, чтобы содержать большие гектары земли для захоронений. Именно поэтому специалисты уверены, что кладбища в скором времени, примерно через 30 лет, уйдут в прошлое, став артефактами.