Ученые изобретут лекарство от импотенции благодаря первому гену, который за нее отвечает

Препарат будет действовать совсем не так как виа-гра или другие подобные ей. Они могут помочь лишь в отдельном случае, однако новый метод поможет полностью восстановить половую функцию у пациентов.

Уже несколько тысячелетий подряд люди, представляющие медицину в определенный период времени, замечали, что с возрастом у многих мужчин должным образом перестает функционировать половая система. Согласно статистическим данным, чаще всего проблемы начинаются после сорокалетнего возраста. Ученые долго исследовали эту проблему и наконец поняли, в чем может заключаться ее решение.

Недавно они поняли, за что отвечает уже ранее известный ген SIM1. Согласно информации, которую они предоставляют, именно он является регулятором эректильной функции. Проведя дополнительные исследования, специалисты подтвердили, что нашли первый ген, что отвечает за нее. После они заявили, что благодаря этим данным изобретут лекарство, которое поможет мужчинам избавиться от импотенции.

Выяснилось, однако, что данный препарат будет действовать лишь на представителей европейской, латиноамериканской и африканской рас. По какой-то причине, которая на сегодняшний день остается загадкой для ученых, у представителей монголоидной расы ген SIM1 не регулирует эректильную функцию.