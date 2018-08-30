Ученые: Уколы ботокса эффективны в лечении импотенции

Сегодня, 11:20 \\ Наука

Уколы ботокса способны оживить сексуальную жизнь мужчины и даже излечить от эректильной дисфункции, утверждают египетские ученые.

В новом исследовании ученых из Каирского университета в Египте говорится, что мужчины с проблемой импотенции могут снова обрести мужскую силу благодаря инъекциям ботулинического токсина в основание полового члена, чтобы расслабить мышцы, тем самым увеличивая приток крови к данной области. По словам ученых, у 50% мужчин после уколов ботокса было замечено увеличение кровотока.

Считается, что эректильная дисфункция, определяемая как неспособность иметь эрекцию, затрагивает половину мужчин в возрасте старше 45 лет. Более того, стресс и другие психологические и социальные факторы играют определенную роль и в большинстве случаев являются причиной импотенции.

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Автор - Светлана Тарабан
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