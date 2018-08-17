Бытовой пластик повышает риск преждевременных родов в 6 раз – учёные

Сегодня, 08:49 \\ Наука

Химические вещества, содержащиеся в пищевой упаковке и пластиковых бутылках для воды, отравляют женский организм ещё до момента зачатия.

Учёные заявили, что бисфенол А, используемый в бытовом пластике, может пагубно сказаться на женском организме. Это химическое вещество повышает риск преждевременных родов в 6 раз, даже если оно попало в организм ещё до момента зачатия. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне, проанализировав мочу 364 женщин в клинике фертильности до того, как они забеременели. 32 женщины родили недоношенных детей.

Было также обнаружено, что фталевая кислота, обнаруженная в упаковке для пищевых продуктов, удваивала риск преждевременных родов у женщин. Руководительница исследования Дженнифер Уланд рассказала, что эти химические вещества могут вызывать изменения в структуре яйцеклетки и эмбриона по мере их созревания. Бисфенол А, используемый с 1960-х годов, имитирует женский гормон эстроген. Это может повлечь за собой рак молочной и предстательной желёз, а также увеличивает риск развития астмы и бесплодия.  

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Автор - Марина Фёдорова
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