Ученые выяснили как погода влияет на депрессию человека

Вчера, 22:56 \\ Наука

Прошлое лето стало самым холодным за последние 10 лет. Специалисты Московской службы психологической помощи сообщат, что обратившихся людей прошлым летом на 14% больше обычного. Каждый четвертый человек говорил о постоянной депрессии.

 Ученые из Канады смогли доказать, что эмоциональный настрой понижается из-за того, что повышается влажность воздуха и отсутствует солнечный свет. С данным утверждением также согласились ученые из Германии. Специалисты из Америки уверены, что развитие обессивно-компульсивного расстройства появляется из-за затяжных и обильных дождей.

Бессонницу и более худшее восприятие внимания и памяти провоцирует аномальная жара. Также учеными доказано, что комфортная температура обеспечивает спокойствие, щедрость и отзывчивость человека. Все эти утверждения ученых и различные доказательства также подразумевают под собой проблему вовсе не в погоде. Данные изменения происходят из-за психологических установок людей.

Ранее ученые выяснили, что депрессия способствует быстрому старению ДНК. Данный показатель составляет старение на 8 месяцев вперед.

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Автор - Дарья Андросова
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