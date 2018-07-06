Ученые выяснили как погода влияет на депрессию человека

Прошлое лето стало самым холодным за последние 10 лет. Специалисты Московской службы психологической помощи сообщат, что обратившихся людей прошлым летом на 14% больше обычного. Каждый четвертый человек говорил о постоянной депрессии.

Ученые из Канады смогли доказать, что эмоциональный настрой понижается из-за того, что повышается влажность воздуха и отсутствует солнечный свет. С данным утверждением также согласились ученые из Германии. Специалисты из Америки уверены, что развитие обессивно-компульсивного расстройства появляется из-за затяжных и обильных дождей.

Бессонницу и более худшее восприятие внимания и памяти провоцирует аномальная жара. Также учеными доказано, что комфортная температура обеспечивает спокойствие, щедрость и отзывчивость человека. Все эти утверждения ученых и различные доказательства также подразумевают под собой проблему вовсе не в погоде. Данные изменения происходят из-за психологических установок людей.

Ранее ученые выяснили, что депрессия способствует быстрому старению ДНК. Данный показатель составляет старение на 8 месяцев вперед.