Ученые придумали язык программирования для биохимиков

Американские ученые из Техасского университета, Остин, создали новый высокоуровневый язык программирования CRN++, который был разработан специально для описания различных химических реакций. Соответствующую статью с перечнем программ, созданных с использованием языка, они опубликовали в архиве электронных научных публикаций arXiv.

Представителя научного сообщества с каждым разом проводят все более сложные исследования, что касается также молекулярной инженерии и синтетической биологии, для которых в последнее время возникла потребность в новом методе обработки химических реакций и взаимодействий.

Разработанный учеными CRN++ позволяет значительно облегчить преобразование сложных текстов молекулярных программ в простые и понятные записи химических реакций. Данный язык программирования высокого уровня предназначен для использования биохимиками.

В основе языка программирования лежит обратная аналогия перевода записей, понятных человеку, в текст, читаемый машиной. CRN++ соответствует сетям химических реакций, что должно дать возможность биохимикам изобретать и тестировать новые подходы.