Ученые придумали язык программирования для биохимиков

Сегодня, 21:38 \\ Наука

Американские ученые из Техасского университета, Остин, создали новый высокоуровневый язык программирования CRN++, который был разработан специально для описания различных химических реакций. Соответствующую статью с перечнем программ, созданных с использованием языка, они опубликовали в архиве электронных научных публикаций arXiv. 

Представителя научного сообщества с каждым разом проводят все более сложные исследования, что касается также молекулярной инженерии и синтетической биологии, для которых в последнее время возникла потребность в новом методе обработки химических реакций и взаимодействий. 

Разработанный учеными CRN++ позволяет значительно облегчить преобразование сложных текстов молекулярных программ в простые и понятные записи химических реакций. Данный язык программирования высокого уровня предназначен для использования биохимиками. 

В основе языка программирования лежит обратная аналогия перевода записей, понятных человеку, в текст, читаемый машиной. CRN++ соответствует сетям химических реакций, что должно дать возможность биохимикам изобретать и тестировать новые подходы. 

Поделиться новостью:
Автор - K Abou Taam
Главное за неделю

На дне океана обитает таинственное существо – видео

Морским биологам удалось наконец снять на камеру удивительного глубоководного хищника на дне Атлантического океана. Большерот (Eurypharynx pelecanoides) имеет весьма непривычный для рыб внешний вид,...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

Ученые представили шрифт для лучшего запоминания прочитанного

 Технология основана на психологической концепции "желательной трудности". О разработке...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Ученые впервые создали "искусственную жизнь" на квантовом компьютере

 Новая модель предполагает появление случайных аномалий, чего раньше добиться не...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ