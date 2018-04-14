NASA спасет Землю от извержения супервулкана за 3,5 миллиардов $

Космическое агенство NASA намерено предотвратить извержение супервулкана в Йеллоустоунском национальном парке США с помощью проекта, который обойдется им в три с половиной миллиарда долларов.

На протяжении долгого времени ученые отмечают чересчур высокий показатель активности внутри жерла вулканической кальдеры, обширной котловины супервулкана в Йеллоустоуне, а экспертам космического агенства удалось установить, что он постепенно охлаждается.

Проект NASA заключается в том, чтобы просверлить огромную дыру глубиной в десять километров, а затем заполнить ее водой под высоким давлением, что может привести не только к затвердеванию магмы, но и к тому, что пробка, которая заставляет лаву оставаться в недрах земли, станет больше.

Последствиями извержения Йеллоустонского супервулкана могут стать полное уничтожение Америки и глобальная экологическая катастрофа на всей Земле. Процесс излияния магмы сопоставим со взрывов тысячи атомных бомб – подобная разрушительная сила способна привести к необратимым последствиям.