В США на небе взошло два солнца

Американцы часто сталкиваются с аномальными явлениями, которые принимают за знаки инопланетных жителей или предвестники Апокалипсиса. Не так давно очевидцы из США заметили на небе два солнца, начав по-разному расшифровывать увиденное явление.

Инцидент произошёл 6 сентября текущего года. В Сети начали появляться ролики, демонстрирующие на небосклоне два солнца. Один американец заснял необычный закат, набравший популярность на видеохостинге YouTube.

Как годится, явлением заинтересовались астрологи. По мнению большинства экспертов, наличие двух небесных тел является предвестником приближения Нибиру. Специалисты считают, что «вторым солнцем» и является загадочная планета. Учёные не хотят делать поспешных выводов, однако в одном уверены точно – планета Х является реальной угрозой человечеству.