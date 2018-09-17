В США на небе взошло два солнца

Сегодня, 18:34 \\ Наука

Американцы часто сталкиваются с аномальными явлениями, которые принимают за знаки инопланетных жителей или предвестники Апокалипсиса. Не так давно очевидцы из США заметили на небе два солнца, начав по-разному расшифровывать увиденное явление.

 

Инцидент произошёл 6 сентября текущего года. В Сети начали появляться ролики, демонстрирующие на небосклоне два солнца. Один американец заснял необычный закат, набравший популярность на видеохостинге YouTube.

Как годится, явлением заинтересовались астрологи. По мнению большинства экспертов, наличие двух небесных тел является предвестником приближения Нибиру. Специалисты считают, что «вторым солнцем» и является загадочная планета. Учёные не хотят делать поспешных выводов, однако в одном уверены точно – планета Х является реальной угрозой человечеству.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ткаченко
Главное за неделю

На дне океана обитает таинственное существо – видео

Морским биологам удалось наконец снять на камеру удивительного глубоководного хищника на дне Атлантического океана. Большерот (Eurypharynx pelecanoides) имеет весьма непривычный для рыб внешний вид,...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

Ученые представили шрифт для лучшего запоминания прочитанного

 Технология основана на психологической концепции "желательной трудности". О разработке...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

Ученые впервые создали "искусственную жизнь" на квантовом компьютере

 Новая модель предполагает появление случайных аномалий, чего раньше добиться не...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ