Ученые доказали, что нервные клетки восстанавливаются

Сегодня, 18:08 \\ Наука

Американские нейробиологи из Колумбийского университета, Нью-Йорк, в ходе проведения эксперимента развеяли весьма популярный миф о том, что нервные клетки человека не подлежат восстановлению. Ученые доказали, что нейрогенез происходит даже в преклонном возрасте, однако нейроны, образованные в детстве, все равно работают лучше, что является естественным. Результаты исследования опубликовало рецензируемое  научное издание Cell Stem Cell. 

Команда нейробиологов во главе с Маурой Болдрини (Maura Boldrini) изучили ткани из гиппокампа, области мозга, которая участвует в образовании памяти и различных эмоций, и в которой происходит процесс нейрогенеза. Образцы были взяты у 28 человек возрастом от 14 до 79 лет, которые были совершенно здоровы, но умерли незадолго до проведения эксперимента. Ученые определяли, какова была скорость образования новых кровяных клеток и нейронов у покойных при жизни. 

Нейробиологи выяснили, что численность «материнских» клеток в организме человека с возрастом уменьшается, что не распространяется на «дочерние» – в зубчатой фасции гиппокрама им удалось обнаружить тысячи новых, не успевших полностью сформироваться нейронов, что не зависело от возраста человека, у которого брали образец ткани. Однако, возраст влиял на активность данных нейронов. Авторы исследования предполагают, что у людей в преклонном возрасте новые нейроны образуют меньшее количество связей друг с другом, или же не так часто способны передвигаться в другие зоны мозга. 

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Автор - K Abou Taam
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