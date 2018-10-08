Археологи в Липецке открыли пять древних поселений

Сегодня, 02:30 \\ Наука

Находки обнаружены в Чаплыгинском и в Добровском районах Липецкой области. Археологические работы продолжались несколько недель. По результатам были открыты пять новых объектов.

 Отмечается, что эти поселения были действительно точками сосредоточения древних людей примерно в эпоху неолита, а также поздней бронзы. Кроме того, в эпоху существования древнерусского государства эти территории тоже были густо заселены, по словам специалистов.

Интересно, что Липецкая область относится к одной из самых исследованных в России в целом. Тем не менее, археологи время от времени обнаруживают крайне интересные объекты. Некоторые из них действительно уникальны и имеют определяющее значение для истории. Найденные пять поселений были обнаружены в период с 21 сентября по 5 октября. Примечательно, что три из них – в Чаплыгинском и два – в Добровском районах. Подчеркивается, что области была выделена субсидия, которая и пошла на финансирование раскопок. Они были проведены в рамках реализации социально значимых проектов.

Напомним, ранее на территории Помпей обнаружен роскошный дом с изысканной коллекцией фресок. Отмечается, что жилище принадлежало очень обеспеченной семье. Специалисты недоумевают, каким образом здание могло так хорошо сохраниться после извержения Везувия.

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Автор - Евгения Чернобаб
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