Археологи нашли в Помпеях отлично сохранившийся роскошный дом с фресками

Итальянские специалисты нашли на территории Помпей роскошный дом, который хранил в себе изысканную серию древних фресок. Кроме них, был также обнаружен один из самых больших ларариев - домовый храм.

По словам археологов, дом скорее всего принадлежал знатной семьи. Ученые крайне удивлены, как здание могло так хорошо сохраниться после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Специалисты раскопали вход в строение и благодаря ему смогли исследовать руины дома изнутри.

На стенах комнат обнаружены многочисленные и искусные фрески. На одной из них изображен павлин, на другой – змеи. По словам руководителя экспедиции, змеи часто сопровождали жилые помещения, поскольку считались хранителями очага. Также во время раскопок был найден колодец. Его засыпало камнями в процессе извержения, однако, экспертам удалось их извлечь. В колодце они тоже нашли массу интересного, но предметы предстоит изучить, чтобы понять, насколько они ценные. Также ученым предстоит откопать еще две комнаты роскошного дома. В настоящее время археологические работы продолжаются.

Напомним, ранее в Кировской области археолог обнаружил осколок древнего орудия, возраст которого достигает 7 тысяч лет. Он был изготовлен примерно в эпоху раннего неолита. Примечательно, что фрагмент сделан из кремния и по данным специалистов являлся частью каменного орудия.