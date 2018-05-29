Дрон столкнули с крылом пассажирского самолета на скорости 383 км/час

Сегодня, 12:33 \\ Наука

Американские инженеры из Университета Дейтона, Огайо, в ходе проведения экспериментального краш-теста столкнули беспилотный летательный аппарат DJI Phantom 4 на скорости 383 километра в час с крылом пассажирского самолета, чтобы выяснить, какие повреждения дрон может нанести воздушному судну. О результатах исследования издание Aviation International News поведало посредством публикации соответствующего видео на сайт YouTube.

В США на протяжении каждого месяца появляются различные сообщения пилотов самолетов о приблизительно 250 опасных сближениях с беспилотниками при совершении взлетов и посадки. Тем временем, количество используемых для разных целей дронов все увеличивается. 

DJI Phantom 4 является самой распространенной моделью беспилотников, и в данном краш-тесте его заставили врезаться в переднюю кромку крыла легкомоторного пассажирского самолета. Исследователи разогнали дрон до обычной скорости легкой авиации, составляющей 383 километра в час. 

В результате удара беспилотный аппарат полностью вошел в часть самолета – ему удалось пробить носок крыла и погрузиться в кессон, погнув стрингеры и внутренний трубопровод. Авторы проекта утверждают, что в случае действительно столкновения подобной ущерб был бы незначительным, однако если бы скорость воздушного судна была выше, дрон мог бы причинить урон, который бы привел к крушению самолета. 

Для предотвращения подобных случаев и избежания возникновения пробок, инженеры компании Altiscope недавно предложили проект, который заключается в создании отдельного воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов доставки и такси. 

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Автор - K Abou Taam
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