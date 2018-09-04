Ученые обнаружили бактерии, которые способны обезвредить радионуклиды

Ученые из России среди радиоактивных отходов, которые находятся в глубине мусора обнаружили бактерии. Данные микроорганизмы способны обезвредить радионуклиды, если для них будут подходить условия обитания.

Работники из Института физической химии и электрохимии им. Фрумкина, а также из Федерального центра, который исследует биотехнологии РАН решили провести опыты с подземными водами в глубинном захоронении «Северский». В таком месте обычно захоранивают радиоактивные отходы, которые состоят из жидкости.

Данный вид бактерий, которые находятся в воде при определенных условиях обитания могут снизить активность радионуклидов не только в отходах, но и урана, а также плутония.

Такой процесс происходит благодаря ионам, которые не так подвижны, они ограничивают проявления радионуклидов.

Для улучшения окружающей среды данные бактерии используют для того, чтобы создать биохимический барьер для радионуклидов.

Ранее ученые из Университета Испании смогли создать при помощи компьютера модель живого организма. Свои результаты они опубликовали на сайте и в местном журнале.