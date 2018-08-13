Ученые: Мужчины лучше ориентируются в пространстве, чем женщины

Сегодня, 22:30 \\ Наука

Международная группа ученых из Британии и России провели совместное исследование, в ходе которого удалось выяснить, что у мужчин действительно лучше развито пространственное мышление.

 В эксперименте участвовали добровольцы в возрасте 19-20 лет. Всего почти 3 тысячи человек проверили свои способности. Специалисты попросили участников пройти онлайн-тесты, которые определят, в частности, их механическое мышление. Выяснилось, что у мужчин результат оказался гораздо лучше. Разрыв составил примерно 16%. Профессор Томского государственного университета и Голдсмитского колледжа Юлия Ковас рассказала, что результаты исследования подтверждают, что общий интеллект, где разницы не наблюдается, не зависит от пространственных способностей и наоборот.

Пытаясь установить, почему у мужской половины населения навыки ориентации в пространстве лучше, специалисты сначала предположили, что все дело в тестостероне. Однако эта теория не подтвердилась. Поэтому ученые пришли к выводу, что влияние на формирование соответствующих способностей оказала социальная и культурная среда. Исторически сложилось что мужчины занимались охотой, что требовало хорошей ориентации на местности.

Напомним, ранее проводилось исследование, согласно которому удалось установить, что мужчины склонны быстрее находить более правильную и короткую дорогу, чем женщины. Специалисты объяснили, что это объясняется, в частности, разными подходами к решению задачи. Женщины обычно спрашивают дорогу у прохожих, когда мужчины предпочитают искать путь самостоятельно, опираясь на аналитику.

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Автор - Евгения Чернобаб
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