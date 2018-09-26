Ученые выявили анатомию свободной воли в мозге

Сегодня, 22:12 \\ Наука

Международная команда нейробиологов в ходе проведения исследований обнаружила определенные нейронные сети, которые оказались ответственными за образование свободной воли у людей. Наблюдаемая связь возникала между различными зонами коры мозга человека. Результаты работы опубликованы в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Ученые провели анализ собранных данных о пациентах со всевозможными расстройствами, которые так или иначе вызвали у них абсолютную утрату всяких желаний или способность нести отвественности за совершенные действия. Многие из них также страдали синдромом чужой стороны, который проявляется самопроизвольными движениями конечностей. Также авторы исследования изучили акинетический мутизм, описывающий состояние пациента, зачастую ошибочно принимаемое за кому. 

Ученые на основе подобных случаев смогли связать анатомию свободной воли человека с передней корой головного мозга, которая ответственна за принятие всевозможных решений. 

На данный момент авторы проекта не уверены наверняка в своем открытии зоны свободной воли человека, однако знают, что работают в правильном направлении. 

Недавно канадская команда нейрофизиологов смогла выявить участки мозга, которые ответственны за создание повествовательных историй. 

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Автор - K Abou Taam
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