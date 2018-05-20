Microsoft намерены оставить на Луне капсулу с ДНК человека

Сегодня, 20:58 \\ Наука

Корпорация Microsoft заявила о намерении разработать временную капсулу с данными о ДНК человека внутри, после чего данному изобретению предстоит отправиться на долгое хранение на освещенной части Луны, естественного спутника планеты. Некоторым подобная идея оказалась весьма не по душе, поскольку, по их мнению, подобная затея лишь предоставит крайне важную информацию о человечестве возможным агрессорам внеземного происхождения. 

В хранилище капсулы, помимо сведений о структуре ДНК, содержащей информацию в виде генетического кода, разместят кучу фотографий, различных вещей и даже сувениров, которые в будущем могут стать артефактами для существ с других планет или измерений. Microsoft полагает, что спустя долгий промежуток времени капсула будет найдена, после чего ее содержимое будет расшифровано и тщательно проанализировано. По мнению представителей компании, данная капсула может продвинуть развитие человечества. 

Критики же, среди которых больше всего представителей научного сообщества и уфологов, недовольны затеей, увереные в том, что информация о ДНК позволит потенциальным захватчикам и узурпаторам проникнуть в организм человека, вероятно, даже научиться воздействовать на него и управлять им. Фотографии и сувенирные предметы тоже могут стать оружием против человечества, поскольку по ним инопланетные существа будут иметь возможность определить пристрастия людей, которые могут позволить им проникнуть в сознание, подсознание и психику обитателей Земли. 

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Автор - K Abou Taam
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