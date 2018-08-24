Холестерин оказался безвредным

Сегодня, 18:03 \\ Наука

Ученые в ходе проведения исследования опровергли распространенное утверждение медиков о том, что определенные уровни холестерина в организме являются опасными для здоровья человека. Соответствующая статья опубликована в издании Expert Review of Clinical Pharmacology.

Команда экспертов провела анализ влияния органического соединения на человеческий организм на основе статистических данных, собранных в течение последних 50 лет. В рамках исследования они изучали информацию о здоровье миллиона человек, после чего сравнили полученные показатели. 

Ученые обнаружили, что люди пожилого возраста с повышенным уровнем холестерина в среднем прожили дольше, чем старые люди с показателем ниже нормы. Также те, у кого наблюдался пониженный уровень холестерина в организме, чаще подвергались воздействую всевозможных инфекций. 

Более того, специалисты выявили то, что все лекарственные препараты, действие которых направлено на понижение уровня органического соединения, на самом деле не являются эффективными. Однако, подобные медикаменты способны даже ненастий ущерб человеческому организму, в частности негативное влияние распространяется на печень и мышцы скелета. 

Недавно другая команда ученых доказала неэффективность популярных пробиотиков, биологически активных добавок. 

Поделиться новостью:
Автор - K Abou Taam
Главное за неделю

Ученые раскрыли секрет происхождения скифов, сарматов и киммерийцев

 Генетика этих кочевых народов напоминает структуру представителей мордвы и Северного Кавказа. Подробное исследование опубликовало издание Science Advances.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

Отцы с низким уровнем «мужского» гормона оказались лучше остальных

Американские ученые из университета Нотр-Дам, Иллинойс, провели исследование, которое...

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

Ученые представили шрифт для лучшего запоминания прочитанного

 Технология основана на психологической концепции "желательной трудности". О разработке...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ