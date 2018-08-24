Холестерин оказался безвредным

Ученые в ходе проведения исследования опровергли распространенное утверждение медиков о том, что определенные уровни холестерина в организме являются опасными для здоровья человека. Соответствующая статья опубликована в издании Expert Review of Clinical Pharmacology.

Команда экспертов провела анализ влияния органического соединения на человеческий организм на основе статистических данных, собранных в течение последних 50 лет. В рамках исследования они изучали информацию о здоровье миллиона человек, после чего сравнили полученные показатели.

Ученые обнаружили, что люди пожилого возраста с повышенным уровнем холестерина в среднем прожили дольше, чем старые люди с показателем ниже нормы. Также те, у кого наблюдался пониженный уровень холестерина в организме, чаще подвергались воздействую всевозможных инфекций.

Более того, специалисты выявили то, что все лекарственные препараты, действие которых направлено на понижение уровня органического соединения, на самом деле не являются эффективными. Однако, подобные медикаменты способны даже ненастий ущерб человеческому организму, в частности негативное влияние распространяется на печень и мышцы скелета.

Недавно другая команда ученых доказала неэффективность популярных пробиотиков, биологически активных добавок.