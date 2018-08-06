"Река-убийца": В реке Новой обнаружили ртуть и мышьяк

Эксперты из университета ИТМО заинтересовались инцидентом с массовой гибелью уток в реке Новой. Исследовав состав воды, учёные опубликовали шокирующие результаты.

Специалисты выяснили, что в реке Новой превышены 12 показателей загрязнения. В частности, в составе воды найдены фенол и мышьяк. Также в водоёме обнаружены другие вредоносные бактерии. К примеру, уровень колиформных бактерий превышен в 600 раз, а термотолерантных колиформных – в 6 тысяч раз.

Массовая гибель уток а реке началась летом. Согласно данным о веществах, найденных в воде, смерть животных наступила через 8-10 часов после контакта с водоёмом. Однако перед этим утки теряли способность передвигаться.

Специалисты призвали общественность не заходить в воду и не пускать туда своих питомцев. Также эксперты отметили, что загрязненный водоём может спровоцировать расстройства желудочно-кишечного тракта как у животных, так и у людей.