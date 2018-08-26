Ученые нашли в Карачаево-Черкесии древнюю обсерваторию

Находка обнаружена в Нижнем Архызе. Она представляет собой кольцевое сооружение и, по мнению местных историков, может являться самой древней обсерваторией в Восточной Европе.

Тот факт, что эта местность и стоявшее на ней сооружение служили в древности обсерваторией, точно не установлен. Это лишь предположения археологов. Однако если это действительно так, то территория выбрана самая подходящая. Постройка находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. А самое главное, большинство дней в году небо здесь совершенно безоблачно.

Сейчас от конструкции остались только руины, но по ним можно судить о размерах сооружения. Внутренний диаметр обсерватории составляет 88,5 метра, толщина стен – 2,2 метра. Несмотря на то, что сейчас они лишь на несколько десятков сантиметров поднимаются над землей, ученые уверены, что, когда конструкция была целой, высота стен достигала 12 метров. Это приблизительная высота пятиэтажного здания.

Интересно, что сооружение было обнаружено давно, однако о том, что оно связано с астрономией, задумались только сейчас. Астроном, вице-президент РАН Юрий Балега прокомментировал догадку. Он заявил, что его коллеги не разделяют эту точку зрения. По их мнению, это вполне мог быть загон для скота. Однако неясно, для чего животным столь толстые стены. Сам специалист предполагает, что постройка связана с оборонительными функциями. В настоящий момент доказательственной базы, для того чтобы точно отнести конструкцию к чему-то конкретному и определить ее природу, недостаточно. Поэтому эксперты намерены изучать объект, чтобы найти более прямые подтверждения возможности определения его как обсерватории или же опровержения.