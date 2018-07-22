Вакцина от папилломавируса теперь доступна взрослым в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), являющееся агенством Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) разрешило вакцинацию от папилломавируса человека (Human papillomavirus, HPV) для лиц в возрасте от 27 до 45 лет. Ранее подобная процедура была одобрена исключительно для особ, возраст которых не превышает 26 лет. Сообщение было опубликовано на официальном сайте агенства, а также в газетном издании The New York Times.

Вирус папилломы человека передается, как правило, половым путем. Он имеет 27 видов и в разы превышающее количество штаммов, некоторые из них способны привести к развитию различных онкогенных заболеваний – например, ВПЧ полагают основной причиной развития рака шейки матки.

Вакцина для профилактики заражения, «Гардасил», была разработана в 2006 году американской фармацевтической компанией Merck & Co.

Теперь же агенство одобрило вакцинацию «Гардасилом 9», который защищает от девяти штаммов, самых опасных и способных спровоцировать развитие рака. Наконец прививка стала доступна мужчинам и женщинам старше 27 и моложе 45 лет, которые не обладали подобной возможностью ранее. Однако, вакцинация по-прежнему остается рекомендованной к проведению в подростковом возрасте, до старта половой жизни.

Одобрение прошло лишь после проведения успешных клинических испытаний. Для взрослых процедура будет представлять из себя три сеанса, по инъекции за раз.