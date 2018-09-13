Человечество употребляет мускатный орех 3,5 тысячи лет

Команда американских, австралийских и индонезийских археологов в ходе проведения раскопок в неолитическом поселении на острове Пулау Ай, Индонезия, обнаружили кусочки керамической посуды, последующий анализ которых выявил остатки семян мускатного ореха возрастом 3 с половиной тысячи лет. Результаты исследований опубликованы в издании Asian Perspectives.

Остров Пулау Ай весьма мал и не обладает источником пресной воды, а потому представители научного сообщества долгое время полагали, что остров всегда был необитаемым, однако международная группа ученых во главе с антропологом Питером Лейпом (Peter Lape) из Вашингтонского университета раскопками, проводившимися в 2007 и 2009, доказала обратное. Ученые выяснили, что 3,5 – 2,3 тысячи лет назад на острове регулярно присутствовали люди и допускают, что ими были жители находящегося вблизи острова Серам, привлеченные, вероятно, возможностью выращивать на территории растений и животных.

Неолитическая стоянка была обнаружена на юго-западе острова. Во время раскопок, помимо керамических черепков, ранее являвшимися частями предметов посуды, археологам удалось найти различные каменные орудия, окаменелости диких и домашних животных и следы построек. Авторы исследования рассказывают, что люди на острове употребляли в пищу в основном пойманную рыбу, а также выращивали свиней. Питьевую воду они хранили в специальных сосудах.

Проведя анализ слоя, который сохранился на керамических частицах, ученые обнаружили остатки крахмала и некоторых видов растений – сиговая пальма, разные виды ямса, бананы, а также мускатный орех, который является семенами одноименного дерева. Археологи пока не могут сказать, выращивали ли его намеренно или люди просто собирали плоды.

Питер Лейп также заметил, что люди адаптировались к жизни на тропическом острое постепенно. Изначально они прибывали временно ради рыбалки, а потом стали постоянными обитателями.

Подобные исследования помогают научному сообществу и миру узнать больше о жизни древних поселений. Недавно в турецком поселении были найдены сосуды, остатки в которых позволили уточнить рацион людей эпохи неолита и энеолита. Ранее британские ученые выяснили, что жители Древнего Кипра использовали кувшины для хранения опиума, сильнодействующего наркотического вещества.